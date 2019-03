publié le 26/03/2019 à 18:06

Aujourd'hui, mardi 26 mars 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui n’a plus besoin de conseiller en communication pour répondre aux questions : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête qui a les cheveux qui frisent, l’œil qui frise et qui frise parfois la bonne réponse : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête qui prouve à chaque émission qu’il a plus d’une corde à sa guitare : Philippe Manœuvre.



Une Grosse Tête que les Forains du Mans ont bien voulu relâcher : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête avec qui on n’a pas besoin de faire de matchs de qualification pour savoir qu’il est le meilleur sur les questions : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui a offert plus de verres qu’Alain Afflelou : Jean-Jacques Peroni.

