publié le 27/03/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mercredi 27 mars 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui va retrouver des têtes qu’il connait déjà et des nouvelles têtes : Jean-Luc Lemoine.

Une Grosse Tête qui, selon la rumeur, enlèverait des agriculteurs pour les marier : Karine Le Marchand.

Une Grosse Tête autant ingénue qu’un génie mais jamais gênée : Valérie Mairesse.



Une Grosse Tête qui a toujours été une Reine travaillant ses sujets : Christine Ockrent.



Une Grosse Tête qui, dès qu’il voit quelqu’un assis dans un fauteuil ne peut pas s’empêcher de lui demander « Sucré ou Salé » ? : JeanFi Janssens.



Une Grosse Tête qui va pouvoir nous commenter l’entrée de Jean-Luc Lemoine dans le Grand-Studio : Yoann Riou.

Le planning des Grosses Têtes

¿¿¿ - Découvrez qui accompagnera @ruquierofficiel dans Les @GrossesTetesRTL cette semaine ! Voici le planning de l'émission du lundi 25 au vendredi 29 mars ¿ https://t.co/Zm7c2fmQKi pic.twitter.com/TgsuhIkGnV — Les Grosses Têtes (@GrossesTetesRTL) 25 mars 2019

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !