VIDÉO - Quand Leonardo DiCaprio envoûte la compagne de Jeff Bezos, Lauren Sanchez

Jeff Bezos, le richissime patron d'Amazon, ne manque pas d'humour et d'autodérision. Une vidéo d'un gala organisé à Los Angeles est devenu virale sur les réseaux sociaux . Sur les images, on peut voir le nouveau couple Bezos, Jeff et sa petite amie Lauren Sanchez, rencontrer l'acteur Leonardo DiCaprio. Si l'acteur et l'homme d'affaires semblent échanger quelques politesses, Lauren Sanchez dévore des yeux la star d'Hollywood.

Une attitude qui a beaucoup amusé les internautes qui se sont rapidement inquiétés pour la longévité du couple Bezos-Sanchez connaissant le tableau de chasse légendaire du comédien...

Loin de s'inquiéter de la fidélité (ou pas) de sa compagne, Jeff Bezos a décidé de s'amuser avec cette vidéo virale qui, à l'heure où nous écrivons ces lignes, a déjà été vue plus de 17 millions de fois sur Twitter. Dans une réponse au tweet en question, le multimilliardaire a posté une photo de lui près d'un précipice. Une photo dont la légende est : "Leo, viens là, j'ai un truc à te montrer". Une réponse postée le 8 novembre 2021 qui, elle aussi, est devenue très populaire ces dernières heures.

Jeff Bezos et Lauren Sanchez sont en couple depuis 2019. Le chef d'entreprise et deuxième fortune mondiale a divorcé de sa première épouse MacKenzie Scott la même année. Cette dernière a reçu 25% des parts d'Amazon lors du divorce (estimés à près de 40 milliards dollars) et s'est remariée en 2021 à un professeur de sciences. Petit détail amusant, sur Twitter Jeff Bezos ne suit qu'une seule personne : son ex-femme.