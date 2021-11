Matthew McConaughey décrit des abus sexuels "cauchemardesques" dans sa biographie

L'acteur américain Matthew McConaughey a évoqué de lourds secrets dans une autobiographie intitulée Greenlights dont la version traduite en français est parue aux éditions Seuil le 7 octobre dernier. Dans un entretien pour le magazine Madame Le Figaro diffusé le 4 novembre, l'acteur est revenu sur un passage douloureux de sa vie d'adolescent.

Dans son ouvrage, la star hollywoodienne âgée de 52 ans a brièvement décrit des agressions sexuelles "cauchemardesques" à l'âge de 15 et 18 ans, sans fournir davantage de détails pour éviter tout déballage "voyeur" dans les médias.



"J'ai été contraint par chantage à avoir mes premières relations sexuelles à 15 ans, ce qui n'était pas une bonne expérience", explique l’acteur texan. "Je ne voulais pas donner de détails. (...) Je sais comment les médias fonctionnent. Cela aurait fait les gros titres : Matthew McConaughey agressé sexuellement. On aurait transformé les gens en voyeurs, encore une fois. Et éclipsé le reste du livre (...)", poursuit-il.

Il n'était pas question que ces expériences cauchemardesques (...) me définissent L'acteur américain Matthew McConaughey dans un entretien pour Madame Le Figaro

L’acteur explique que ce court passage dans son livre doit juste rappeler qu'il a été une victime sans le réduire à ce statut. "Le dire brièvement au début" du livre, "et enchaîner sur le reste de ma vie, c'est dire au lecteur : est-ce qu'on a fait de moi une victime ? Oui. Est-ce que j'ai choisi de rester une victime ? Non", enchaîne la star oscarisée en 2014 pour son rôle dans le film dramatique Dallas Buyers Club.

"Il n'était pas question que ces expériences cauchemardesques, ces injustices subies, me définissent. Je ne les aurais pas laissées me faire ça", a insisté le comédien. Un beau message d’espoir pour les victimes d’agressions sexuelles.