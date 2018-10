VIDÉO - "On n'est pas couché" : Darmon sur Hulot : "On n'a pas le droit d'abandonner"

publié le 14/10/2018 à 05:08

Gérard Darmon et l'écologie c'est compliqué. Sur le plateau d'On n'est pas couché, samedi 13 octobre, le comédien est intervenu alors que Raphaël Glucksmann parlait d'écologie. "J'en ai un peu assez d'être culpabilisé, en tant que citoyen. J'ai toujours l'impression que c'est de ma faute (...), que je ne vote pas comme il faut, que mes choix sont toujours contestés", a regretté l'acteur.



La discussion s'est ensuite portée sur la démission de Nicolas Hulot. Une décision que Gérard Darmon déplore. "Lorsqu'on est ministre de l'Environnement, qu'enfin on a décroché la timbale, qu'enfin on va discuter avec les gens qui sont concernés, on n'a pas le droit d'abandonner le training en route et de dire : 'J'abandonne les mecs. Je suis désolé, j'y arrive pas'. On n'a pas le droit de faire ça"; a-t-il estimé.

Un point de vue entendu par Raphaël Glucksmann, qui a toutefois tenu à préciser que l'ancien ministre de la Transition écologique a justement choisi de quitter le gouvernement car il ne parvenait pas à faire son travail, à cause notamment des lobbies.

"On a pas le droit d'abandonner" Gérard Darmon au sujet de la démission de Nicolas Hulot #ONPC pic.twitter.com/HVwbM9tn0U — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) 13 octobre 2018