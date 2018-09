publié le 05/09/2018 à 19:00

Sur Facebook, des centaines d'internautes répondent présents pour participer à une "marche pour le climat", samedi 8 septembre, place de l'Hôtel de Ville, à Paris. Depuis plusieurs jours, l'événement se diffuse sur le réseau social et prend de plus en plus d'ampleur. Nul doute que la démission de Nicolas Hulot qui a relancé dans l'actualité les questions liées à l'environnement et le poids des lobbies y est pour quelque chose.



Le ministre démissionnaire voulait provoquer un "sursaut". C'est bien ce qui semble se passer sur Facebook avec 19.000 personnes qui participeront à cette marche et plus de 92.000 intéressés pour suivre l'événement.

Mais d'où est né cet événement ? Il s'agit de l'initiative d'un internaute "anonyme et non encarté", comme l'explique LCI qui l'a contacté. Maxime explique ainsi : "Comme plein de Français, j'ai écouté à la radio la démission de Nicolas Hulot, et j'ai vraiment entendu son appel à avoir une société civile qui prend les problèmes à bras le corps".

Citoyens et ONG rassemblés

Face à la viralité de son événement Facebook, Maxime a créé la page "Explore le monde", organisateur de la "marche pour le climat", "sans que son nom apparaisse", a précisé LCI. C'est sans but politique qu'il a créé ce rendez-vous, le soir de la démission de Nicolas Hulot. Initialement, cette marche était prévue le 2 septembre, mais "ça a commencé à bien marcher".



Peu à peu, les messages s'accumulent, les participants s'inscrivent et Maxime finira par être contacté par l'ONG 350.org, ainsi que d'autres associations. Elle prévoyait d'organiser un rassemblement le 8 septembre. Cette date a donc finalement été choisie.



D'autres manifestations sont prévues partout en France. Pour celle de Paris, "la préfecture de police de Paris n'a pas encore validé le trajet de la manifestation parisienne, censé démarrer sur la place de l'Hôtel de Ville et terminer place de la République", indique le site.