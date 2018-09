Quand Hulot avait "sa lettre de démission dans sa poche tout le temps"

publié le 12/09/2018 à 11:10

Même si l'annonce de la démission de Nicolas Hulot du gouvernement d'Édouard Philippe a été une surprise, sa prise de distance en elle-même vis-à-vis de l'exécutif l'était moins. En effet, l’écologiste avait conditionné sa présence au gouvernement en fonction des avancées en matière de politique environnementale et de transition écologique.



Le Parisien révèle que Nicolas Hulot avait préparé sa lettre de démission depuis de nombreux mois. Après les révélations du magazine Ebdo qui le mettait en cause dans une affaire de viol présumé, "il avait rédigé sa lettre de démission. Et après ça, il l'avait dans sa poche tout le temps", raconte un ministre au journal.

Cette source raconte même lui avoir demandé de la "déchirer", "mais rien à faire, il ne voulait pas". Finalement, Nicolas Hulot se sera affranchi du protocole pour claquer la porte du gouvernement, l'annonçant en direct à la radio sans en avoir informé au préalable Emmanuel Macron ou Édouard Philippe.

À ce sujet, le premier ministre glissera un trait d'humour, lors du séminaire de rentrée de La République En Marche à Tours. "Souvent, moi le matin, j'écoute France Inter. Oui, je sais, dit-il avant une marqué une pause. Parfois ça cause des surprises. Merci".