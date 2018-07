publié le 29/11/2017 à 23:24

Slon, Yadam et Ashley. Ils sont concurrents et se battent pour accéder aux live de Nouvelle Star, soit la prochaine étape de la compétition musicale. Mais avant cela, les trois chanteurs doivent s’affronter dans l’épreuve des trios. Pour ce faire, ils doivent trouver leur place et prouver leur singularité sur Lost on you de LP. Le défi est encore plus corsé pour Ashley, auréolée d’un Star Pass, qui rencontre à peine ses deux comparses d’infortune.



Mais de compétition, il n’est question dans leurs arrangements. Chacun détonne, s’impose par son style. Et force est de constater que ces trois voix s’unissent non sans une parfaite harmonie.



Les yeux grands écarquillés de Cœur de Pirate ne trompent pas : il s’agit ici d’une des prestations les plus renversantes de ce cru 2017. Si bien que le jury aimerait garder le trio complet. Hélas, il y aura bien un qui passera au ballottage…