publié le 29/11/2017 à 20:45

La tension est à son comble pour les candidates et candidats de Nouvelle Star ce mercredi 29 novembre. Parmi les 94 rescapés des auditions, seulement 40 concurrents ont "survécu" à l’épreuve des lignes. Mais l’accalmie n’est que de courte durée, puisque arrive l’heure de la terrible épreuve du "titre imposé". Chaque participant tentera de convaincre le jury avec un morceau généralement choisi aux antipodes de son univers, afin de jauger sa polyvalence et sa capacité d’adaptation.



L’écrémage s'annonce drastique : de 40 candidats, on passera à onze. Nombre par la suite gonflé par les 4 "Star Pass" pour le défi des "trios. Les quinze artistes restants, divisés en cinq groupes de trois, interpréteront un nouveau titre. Chaque trio passera donc sur le même morceau. Se démarquer n’est alors que plus complexe.

À l’issue de ce challenge, neuf heureux élus fileront tout droit vers les live en public, tandis que les six autres passeront par la case "Ballottage". Dans la foulée immédiate, chacun et chacune devra chanter a cappella une chanson de son choix, devant les rivaux déjà qualifiés. Seuls trois d’entre eux auront le droit à une seconde change.



Au final, douze élus gagneront ainsi leurs tickets pour les live en public, sur un plateau flambant neuf situé dans La Cité du cinéma (un immense terrain de jeu pour les chanceux candidats, comme vous l'a dévoilé RTL en exclusivité).

Suivez en direct les épreuves du théâtre de "Nouvelle Star"

20h45 - Bonsoir et bienvenue pour ce direct des épreuves du théâtre de Nouvelle Star.