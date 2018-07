publié le 28/11/2017 à 16:30

Cloé Cirelli, Miss Lorraine n'est pas du genre à baisser les bras. En 2016, elle s'était présentée au concours régional où elle avait été élue deuxième dauphine. En 2017, elle a remporté la couronne de Miss Lorraine et sa place pour la grande finale de Miss France le 16 décembre prochain à Châteauroux. Et ce concours, Cloé Cirelli le fait pour sa grand-mère Marie-Claire, comme elle l'a confié dans un entretien pour Le Républicain Lorrain : "C’est pour réaliser son rêve que je participe à cette élection. Elle m’a un peu élevée. Je l’admire beaucoup et c’est elle qui m’a poussée à m’inscrire. Je n’avais pas assez d’assurance pour y aller de moi-même".



De l'assurance elle ne devrait pas en manquer le 16 décembre prochain. Toute sa famille compte la soutenir, sans oublier Stéphanie Didon, sa déléguée régionale : " Elle se met beaucoup la pression, car elle n’a pas envie de décevoir. Pour l’élection de Miss France, le 16 décembre à Châteauroux, on va travailler sur son manque de confiance et sa fragilité", confie la déléguée régionale dans le Républicain Lorrain.