publié le 16/11/2017 à 17:37

Il s’agit là d’un événement d’envergure : la star internationale Ed Sheeran sera sur scène lors de la cérémonie de l’élection Miss France 2018, le 16 décembre prochain. Un invité de taille, dévoilé par l'annuelle conférence de presse organisée en amont de l'élection en vue de présenter toutes les particularités du nouveau cru. Animé par Sylvie Tellier et Jean-Pierre Foucault, l’événement n’a pas été chiche en révélations.







Ainsi, le chanteur a été annoncé pour accompagner les aspirantes Miss France sur le premier tableau. Si ses ballades romantiques séduisent le globe entier, la France est particulière friande de ses accords. La preuve : son album Divide, sorti en mars dernier, s'y est écoulé à plus de 200.000 exemplaires.

Les plus grands tubes de cet opus, de Shape of you à Perfect, guideront donc les pas des prétendantes, défilant dans leur costumes régionaux signés par de jeunes créateurs.