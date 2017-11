publié le 16/11/2017 à 18:57

C’est une tradition et cette année ne déroge pas à la règle : à un mois de la cérémonie Miss France 2018, prévue le 16 décembre prochain, à Châteauroux, une conférence de presse a été organisée en vue de présenter toutes les particularités de ce nouveau cru. Animé par Sylvie Tellier et Jean-Pierre Foucault, l’événement n’a pas été chiche en révélations.



On y a donc appris que le jury sera présidé par le couturier Jean Paul Gaultier et Miss Univers 2016, Iris Mittenaere. Un tandem qui n’a rien d’anodin, puisque le styliste présidait déjà le jury en décembre 2015, année du sacre de la Lilloise en tant que Miss France. La chanteuse Nolwenn Leroy a également confirmé sa participation au sein du jury.

En revanche, les noms des autres membres n’ont pas encore été dévoilés. À noter que dans un entretien accordé à Télé Loisirs, Geneviève de Fontenay a révélé avoir eu l’occasion d’être jurée pour cette édition 2018. Sylvie Tellier se serait en effet rapprochée de la femme au chapeau, qui a préféré refuser poliment l’invitation.



"Je n'ai aucun intérêt à aller dans un jury et j'aime pas les jurys", a affirmé l’intéressée, jadis figure représentative du comité Miss France. À également été annoncé le thème de la cérémonie : la fête, sous toutes ses coutures. La fête de la musique, la fête foraine, le 14 juillet… L’ambiance promet d’être gaie et conviviale.

Ed Sheeran en VIP et un séjour à Los Angeles

Grosse surprise dévoilée lors de cette conférence de presse concise, un invité de marque donnera de la voix pour lancer la cérémonie : le chanteur Ed Sheeran a été annoncé pour accompagner les Miss sur le premier tableau. Ses plus grands tubes, de Shape of You à Perfect guideront donc les pas des prétendantes, défilant dans leur costumes régionaux. Des costumes confectionnés pour l'occasion par de jeunes créateurs.



En attendant, les 30 Miss se sont envolés pour la Californie afin de préparer l'élection à Los Angeles, dans les décors mythiques de Hollywood. Pour le soir de l'élection, TF1 annonce que le compte Instagram de la chaîne sera entièrement dédié à Miss France afin de relayer les coulisses d'une soirée qui désignera la successeure d'Alicia Aylies.