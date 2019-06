publié le 19/06/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mercredi 19 juin 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :

Une Grosse Tête dont le bon sens n’a pas de mauvais côté : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête qui a bercé ses enfants en chantant « A la pêche aux moules » et « Mademoiselle Angèle » : Danièle Évenou.

Une Grosse Tête qui, dès qu’il met la gomme ralentit son travail : Philippe Geluck.

Une Grosse Tête qu’on appelle Commissaire Larosière dans Les Petits meurtres d’Agatha Christie : Antoine Duléry.

Une Grosse Tête sur laquelle il n’y a aucun bouton pour baisser le volume : Bernard Mabille.

Une Grosse Tête qui au Café des Sports n’aime ni le café ni le sport : Jean-Jacques Peroni.

