publié le 18/06/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mardi 18 juin 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui hier soir en rentrant à la maison a eu toutes les réponses aux sujets philo... Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête grâce à qui si vous nous écoutez au lieu de réviser, vous pouvez continuer à Bacheloter… Roselyne Bachelot.

Une Grosse dont la carrière d’humoriste a amélioré son bilan carbone : JeanFi Janssens.



Une Grosse Tête qui s’affiche à partir du 3 juillet dans le film de Marilou Berry : Quand on crie au loup…: Gérard Jugnot.



Une Grosse Tête qui supporte le foot féminin mais au sens 1er du terme supporter… : Florian Gazan.



Une Grosse Tête qui raconte des histoires aussi bien qu’il chante : Marc Lavoine.



