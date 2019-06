publié le 14/06/2019 à 18:05

Aujourd'hui, vendredi 14 juin 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui préfère l’Opéra à la politique mais que les résultats de la droite ont fait Rigoletto : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête qui a beaucoup de bonnes réponses mais qui n’arrive pas à les assortir avec les bonnes questions : Caroline Diament.

Une Grosse Tête qui peut ressusciter Jeanne Moreau, Charles Aznavour et Casimir dans la même émission : Christophe Beaugrand.



Une Grosse Tête qui fait trembler tout le monde avec ses répliques : Laurent Baffie.



Une Grosse Tête qui a plus de voix sur lui que le PS dans une élection : Eric Laugérias.



Une Grosse Tête qui, quand il commente un match de foot, c’est lui qu’on filme parce qu’il bouge plus que certains joueurs : Yoann Riou.

