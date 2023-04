VIDÉO - Les Grosses Têtes : Sébastien Thoen veut affiner le casting de l'émission

Découvrez les Grosses Têtes du lundi 3 avril 2023 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui débute la semaine dans le studio de RTL mais qui sera dès mercredi, à Montpellier, pour jouer au théâtre et dédicacer son nouveau livre "L’empereur et les milliardaires rouges" : Christine Ockrent.

Une Grosse Tête qui a failli rentrer au Gouvernement mais qui gagne plus en popularité aux Grosses Têtes : Rachel Khan. Une Grosse Tête qui s’est faite piquer la une de Playboy par Marlène Schiappa : Karine Le Marchand. Une Grosse Tête qui sera les 19 et 20 avril prochain sur la scène du Grand Rex pour deux représentations exceptionnelles de son spectacle Adieu Hier : Fabrice Eboué.

Une Grosse Tête, impossible en duo comme en solo : Jérémy Ferrari. Et enfin, une Grosse Tête qu’on a reconnu sur le plateau de TPMP avec sa cagoule en train de se faire passer pour un policier en racontant n’importe quoi : Sébastien Thoen.

