Ary Abittan en Guest-Star dans Les Grosses Têtes

publié le 08/10/2018 à 18:19

Aujourd'hui, lundi 8 octobre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête qui a tellement dit "Bonsoir" à la télévision qu’elle aime bien venir nous dire "bonjour" à la radio : Christine Ockrent.

Une Grosse Tête dont on dit qu’elle aurait inspiré les téléphones étanches : Isabelle Mergault.

Une Grosse Tête qu’on peut contredire à partir du moment où on a une bonne mutuelle : Pierre Benichou.



Une Grosse Tête journaliste à qui on doit le retour sur les ondes des génériques de Casimir, Candy et Goldorak : Christophe Beaugrand.



Une Grosse Tête qui avec ses histoires, a plus de chance de réveiller les grands que d’endormir les petits : Jean-Marie Bigard.



Une Grosse Tête qui sera à partir du mois de novembre à la Cigale avec son spectacle "My Story" et dès maintenant sur RTL : Ary Abittan.

Les Grosses Têtes du lundi 8 octobre Crédit : Kervin Portelli

