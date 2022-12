VIDÉO - Les Grosses Têtes : Roselyne Bachelot se paye Olivier de Kersauson

Découvrez les Grosses Têtes du vendredi 2 décembre 2022 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Grosse Tête qui restera pour toujours la moins sinistre des Ministres : Roselyne Bachelot. Une Grosse Tête dont le nom cherche encore son écrin : Caroline Diament. Une Grosse Tête qui ne jette pas de nourriture sur des tableaux même si elle a mis la Joconde dans sa cuisine : Steevy Boulay. Une Grosse Tête, humoriste, qui, après un premier essai dans l’émission, va tenter la transformation aujourd’hui : Patrick Chanfray. Une Grosse Tête de Marseille qui monte à Paris et partout où elle peut : Titoff. Et enfin, une Grosse Tête qui publie au Cherche Midi mais qui attend surtout 18h00 : Olivier de Kersauson.

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut-être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.

- Qu'est que vous nous chantez là ?

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.

Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !



Jouez avec les Grosses Têtes

"6 Grosses Têtes, 5 Fake News"