VIDÉO - Les Grosses Têtes offrent une voiture électrique à un auditeur

Découvrez les Grosses Têtes du jeudi 1er décembre 2022 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : une Nouvelle Grosse Tête, journaliste, comédienne, animatrice de radio et de télévision, et même DJ, passé par Canal+ et Radio Nova et aujourd’hui par RTL : Ariel Wizman.

Une Grosse Tête dont le livre Chagrin d’humour est boycotté par la moitié du cinéma français : Sébastien Thoen. Une Grosse Tête pour qui l’Histoire, c’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas : Franck Ferrand. Une Grosse Tête sur scène dans toute la France avec La folle repart en thèse et qui vient se laisser enfermer dans le Grand Studio entre deux dates : Liane Foly.

Une Grosse Tête qui prouve avec son livre que la vérité peut aussi sortir de la bouche des Marins : Olivier de Kersauson. Et enfin, une Grosse Tête qui peut transformer un dangereux requin blanc en anchois inoffensif : Rachel Khan.

Jouez avec les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut-être de nombreux cadeaux !