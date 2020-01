VIDÉO - La première d'Armelle dans "Les Grosses Têtes"

publié le 16/01/2020 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du jeudi 16 janvier 2020 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour :

Une Grosse Tête comédienne qu’on a vu dans « La belle verte », « Le fabuleux destin d’Amélie Poulain », « Fatal », « La Croisière » ou encore la série « Caméra Café », elle nous rejoint pour chanter « Les nuits d’une demoiselle » à Pierre Benichou : Armelle .

Une Grosse Tête qui a encore jusqu’à la fin du mois pour répondre : « qu’est-ce que ça peut te foutre !!! » quand on lui souhaite « bonne année » : Pierre Benichou.

Une Grosse Tête qui aura ses points retraite quand il ira à la retraite du Point : Franz-Olivier Giesbert.

Une Grosse Tête qui a laissé L’Olympia aussi propre qu’il l’avait trouvé : JeanFi Janssens.

Une Grosse Tête égérie des régimes WeightWatchers, parce que pour une marque de montre, il n’a pas encore osé : Titoff.

Une Grosse Tête qui a une alimentation saine puisqu’il prend des céréales le matin grâce à la bière, du raisin le midi grâce au vin et des pommes le soir grâce au Calva : Jean-Jacques Peroni.

Le douloureux souvenir d'enfance de Laurent Ruquier

