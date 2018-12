Une Miss Univers dans Les Grosses Têtes

publié le 04/12/2018 à 18:19

Aujourd'hui, mardi 4 décembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête exceptionnelle Miss France et Miss Univers 2016 qui publie son autobiographie "Toujours y croire" : Iris Mittenaere.

Une Grosse Tête Miss Brésil et Miss Univers de la Mode : Cristina Cordula.

Une Grosse Tête qui a débuté "plus beau bébé d’Oran" pour finir Miss Monde de la mauvaise humeur : Pierre Bénichou.



Une Grosse Tête célèbre pour avoir dit à Christian Clavier : "Ta Gueule Miss Monde, tu restes-là !" : Gérard Jugnot.



Une Grosse Tête qui a plusieurs écharpes : Mister Pop, Mister Rock et Mister Folk : Philippe Manoeurvre.



Une Grosse Tête Mister Univers de l’Immobilier et pour qui toutes les questions restent un "Mister" : Stéphane Plaza.

Les Grosses Têtes du mardi 4 décembre 2018 Crédit : Kervin Portelli

