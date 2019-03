Gros test de culture générale dans Les Grosses Têtes

publié le 14/12/2018 à 18:20

Aujourd'hui, vendredi 14 décembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui aime Rigoletto et s’amuser tard : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête qui sera au Théâtre des Variétés à partir de Janvier, voilà pourquoi elle crie déjà : VIVE DEMAIN !!! : Michèle Bernier.

Une Grosse Tête qui écrit des pièces qui ne sont pas classiques mais qui le deviennent : Laurent Baffie.



Une Grosse Tête qui a plus crié "Oh oui" à la radio que Brigitte Lahaie et Clara Morgane dans toute leur carrière : Caroline Diament.



Une Grosse Tête qui est loin d’être ignorant puisqu’il sait déjà tout ce qu’il ne sait pas : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qui sera sur la scène de l’Olympia le 12 janvier prochain… mais on le fait monter à partir du 11 : Bernard Mabille.

Les Grosses Têtes du vendredi 14 décembre 2018 Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75€).

Bonne chance à tous !