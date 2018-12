Stéphane Plaza met le turbo

publié le 13/12/2018 à 18:20

Aujourd'hui, jeudi 13 décembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :

Une Grosse Tête Parisienne sur s cène mais internationale à la radio : Arielle Dombasle.



Une Grosse Tête qui ronchonne, qui bougonne mais que tout le monde a à la bonne : Pierre Benichou.

Une Grosse Tête qui peut présenter un JT, interviewer un président, enquêter pour un livre et en plus surveiller Pierre Benichou : Christine Ockrent.

Une Grosse Tête dont on peut dire que ça fait un bail qu’il n’a pas trouver une bonne réponse : Stéphane Plaza.



Une Grosse Tête qui va animer une émission de trampoline avec Laurence Boccolini, c’est vous dire s’il aime le risque : Christophe Beaugrand.



Une Grosse Tête que le gouvernement devrait envoyer devant les gilets jaunes puisqu’il arrive à répondre à tout : Florian Gazan.



Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !





- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75€).

Bonne chance à tous !