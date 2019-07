publié le 20/07/2019 à 14:31

Le Fort Boyard en aura décidément fait voir de toutes les couleurs à Valérie Damidot. Choisie pour une épreuve appelée "L'araignée" dans l'épisode de ce samedi 20 juillet, la joviale animatrice a commencé par chuter à peine entrée dans la cellule.

Il faut dire que les organisateurs du jeu de France 2 ne l'ont pas aidée puisqu'elle était vêtue d'une combinaison rouge moulante des pieds à la tête et devait se déplacer sur un sol collant. Engluée, Valérie Damidot avait directement annoncé la couleur : "Je vous préviens c'est mort". Elle a tout de même tout tenté pour s'emparer des boules gluantes qu'elle devait lancer sur une cible pour libérer la clé.

Faisant fi du ridicule, elle ne sait pas avouée vaincu et est même parvenue à lancer une balle malgré l'hilarité des membres de son équipe, se délectant de la voir se débattre de la sorte. Guillaume Pley, animateur radio et télé, lui lance même avec ironie "T'es hyper fluide !" sous les rires de ses camarades. "Essaye d'attraper un œuf pour faire genre t'as fait l'épreuve", lui crie même Keen'V.

Valérie Damidot était à "Fort Boyard" avec Guillaume Pley, animateur et YouTubeur, Juan Arbelaez, le chef cuisinier colombien de Top Chef, Anthony Colette, le danseur de Danse avec les stars, le chanteur Keen’V et le mannequin Terrence Telle. Ensemble, ils jouaient pour l'association CéKeDuBonheur créée par Hélène Sy, la femme d’Omar Sy. Elle a pour but d'améliorer la vie des enfants et des adolescents hospitalisés.