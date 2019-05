publié le 28/05/2019 à 19:28

Une belle frayeur pour baptiser une toute nouvelle épreuve d'une émission culte. L'animateur de Questions pour un champion, Samuel Étienne, s'est sérieusement blessé pendant le tournage de Fort Boyard.



Le journaliste a chuté, projeté sur le flanc, lors d'un défi utilisant un plateau tournant. Résultat de la mauvaise chute ? Trois côtes brisées et des poumons sous surveillance à cause d'un léger décollement de la plèvre [membrane entre les poumons et la cage thoracique, ndlr].

"J’aime la course mais je suis maladroit alors je tombe assez facilement. C’est ce qui est arrivé, mais je suis mal tombé, assez violemment, sur le flanc. Sur le coup, j’ai été pas mal sonné, mais les muscles étant chauds, je n’ai pas ressenti la douleur tout de suite. J’ai tenu à reprendre l’épreuve", a-t-il confié à nos confrères de TV Mag. Malgré la blessure, l'animateur a tenu à continuer l'émission pour ne pas laisser ses compagnons, Cécile Duflot, Maxime Guény, Julia Molkhou, Sandy Heribert et Vikash Dhoraso, seuls dans le Fort.

Malgré ce courage, la douleur n'a fait que s'amplifier avec le temps. Une fois rentré à Paris, l'animateur a été pris en charge par les services de l'hôpital Pompidou que Samuel Étienne a chaleureusement remercié. Cette blessure n'est pas la première sur le Fort pour le journaliste. Il s'est déjà brisé deux côtes et a eu une contusion à la tête lors de précédentes éditions. Le journalistes devra attendre quelques temps avant de reprendre les enregistrements de Questions pour un Champion.

Et au passage un grand MERCI et un grand BRAVO aux services du #Smur, du #Samu, des @PompiersParis et de l’@HopitalPompidou, vous avez été géniaux aujourd’hui !#viveleservicepublic pic.twitter.com/kg7FuYFkcO — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) 27 mai 2019