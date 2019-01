Arielle Dombasle a failli être en retard aux Grosses Têtes

publié le 08/01/2019 à 18:20

Aujourd'hui, mardi 8 janvier 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête qui constate qu’actuellement, il y a plus de ténors à l’opéra qu’en politique : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête nostalgique de la monarchie mais qui contrairement à Louis XVI a de plus en plus la tête sur les épaules : Steevy Boulay.

Une Grosse Tête qui a pratiqué la course automobile mais qui est souvent en panne sur les questions : Christophe Dechavanne.



Une Grosse Tête qui a fait des excès pendant les fêtes, elle a pris une tranche de saumon avec ses carottes râpées : Arielle Dombasle.



Une Grosse Tête qui mange en un repas ce qu’Arielle Dombasle mange en une année : Artus.



Une Grosse Tête qui peut vider un frigo et remplir l’Olympia samedi prochain pour fêter ses 30 ans d’insolence : Bernard Mabille.



Les Grosses Têtes du mardi 8 janvier 2019 Crédit : Kervin Portelli

