publié le 25/05/2019 à 12:30

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Guillaume de Tonquédec !



Pendant 10 ans, l'acteur a joué Renaud Lepic dans Fais pas ci, fais pas ça aux côtés de Valérie Bonneton (Fabienne Lepic) sur France 2. La série humoristique qui compte 9 saisons a attiré entre 4 et 5 millions de téléspectateurs en moyenne tout au long de la diffusion. Un très beau succès pour ces 68 épisodes créés par Anne Giafferi et Thierry Bizot.

Depuis son arrêt en novembre 2017, bon nombre de fans espèrent un retour de la série à la télé. Et leur souhait pourrait bien être exaucé ! Au micro de Jade et Eric Dussart, Guillaume de Tonquédec s'exprime à ce sujet : "Alors ça ne pourrait pas revenir sous la forme d'une série" commence-t-il. "Le producteur et France 2 ont arrêté parce que le sujet se tarissait de lui-même". Mais le comédien se veut rassurant : "Pour autant on aurait évidement tous très envie de se retrouver". Son idée : "pourquoi pas faire en effet un unitaire de 90 minutes pour les fêtes ou quelque chose comme ça" avant d'ajouter "il faut trouver d'abord la bonne écriture".

Deux ans après, Guillaume de Tonquédec et les autres comédiens de la série n'auraient pas perdu contact. "On se revoit tous, on s'appelle de temps en temps, on va se voir jouer, etc. (...) Et puis surtout avec Valérie (NDLR Bonneton) on adore nos enfants de la série donc on prend des nouvelles d'eux comme des vrais parents. On les adore, ils sont tellement super", conclut-til. Le comédien se veut donc optimiste quand au retour de Fais pas ci, fais pas ça. La balle est dans le camp de France 2 et du producteur. Affaire à suivre !

Tonquédec : l'homme qui murmurait à l'oreille des poules

Roxane c'est avant tout une rencontre entre deux bretons : Mélanie Auffret,la réalisatrice originaire de Vannes et Guillaume de Tonquédec, issu d'une famille de la noblesse bretonne. Avec ce premier film, la cinéaste de 27 ans raconte l’histoire d’un agriculteur sur le point de tout perdre mais qui tente de se faire entendre afin de sauver son exploitation. Petite-fille d'agriculteurs, la réalisatrice connait bien ce milieu rural.



Aux côtés de Guillaume de Tonquédec : les acteurs Léa Drucker, Lionel Abelanski, Kate Duchene, Liliane Rovère (Dix pour cent), mais aussi Jean-Yves Lafesse et le chanteur Michel Jonasz. Une dizaine de poules qui campent le rôle titre complètent ce casting. Tonquédec a d'ailleurs dû effectuer un stage agricole afin d'apprendre à approcher et apprivoiser les gallinacés.



Présentée en compétition au Festival de l'Alpe d'Huez en janvier dernier, Roxane sortira en salles le 12 juin.

"Roxane" de Mélanie Auffret, avec Guillaume de Tonquédec

L'histoire : Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond (Guillaume de Tonquédec), petit producteur d’œufs bio en centre Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbattables des grands concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle qu'incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet.



Découvrez la bande-annonce du film...

> "Roxane" - Bande-annonce

Thomas Sotto raconte Roger Federer

Journaliste de radio et de télé, Thomas Sotto assure la co-animation de L'Émission politique et le poste de joker au JT de 20 heures le week-end sur France 2. Dès septembre prochain, il prendra également les rênes de RTL Soir et succédera ainsi à Marc-Olivier Fogiel.



Autre particularité du présentateur : c'est un fan inconditionnel de Roger Federer ! Il vient justement d'écrire un livre dédié au champion du tennis. Intitulé Une aventure nommée Federer (aux éditions Le Rocher Poche), l'ouvrage de 220 pages est sortie en librairies le 16 mai dernier. Le journaliste y explique notamment pourquoi il admire autant le tennisman suisse, qui fait son grand retour au tournoi de Roland-Garros cette année.

"Une aventure nommée Federer" de Thomas Sotto (Le Rocher Poche)

Présentation : Si Roger Federer apparaît comme "le plus grand joueur de tennis de tous les temps", nous savons peu de choses sur lui. Parce qu'il parle peu. Parce que sa discrétion agit tel un paravent. Parce que son palmarès est la plus évocatrice des cartes de visite. Bref, Federer possède tous les charmes d'une énigme aux multiples inconnues.



Pour faire enfin connaissance avec l'homme aux vingt titres du Grand Chelem (série en cours…), raconter sa vie et son oeuvre tennistique, il fallait un passionné. Devant à "Rodgeur" de nombreuses nuits blanches passées à regarder ses matches, Thomas Sotto livre un portrait très personnel du champion. De ses premiers coups de raquette à ses dernières victoires de légende, à Wimbledon ou à l'Open d'Australie.



Bien plus qu'une classique biographie, le présentateur raconte Federer comme un puzzle, une aventure humaine, dont chaque pièce est apportée par celles ou ceux qui l'ont connu, contre qui il a joué ou qui l'admirent. Qu'ils soient célèbres ou pas. Une vision plurielle, gourmande. Et forcément subjective. Une vision où le plaisir est omniprésent.