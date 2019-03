A La Bonne Heure avec Guillaume de Tonquédec et Ladislas Chollat

publié le 18/03/2019 à 12:30

Ladislas Chollat est un homme de théâtre. En 2016, il a également mis en scène la comédie musicale Oliver Twist. Aujourd'hui, il se lance pour la première fois dans le cinéma en réalisant un long métrage sur le monde de la danse. Intitulée Let's dance, cette comédie romantique, dans la veine de Save the last dance (2001) et Sexy dance (2006), est portée à l'écran par Rayane Bensetti (Danse avec les Stars saison 5, le film Tamara), Alexia Giordano et Guillaume de Tonquédec.

"Let's dance" de Ladislas Chollat avec Guillaume de Tonquédec et Rayane Bensetti

L'histoire : Joseph (Rayan Bensetti), danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans l’entreprise de son père pour tenter sa chance à Paris. Avec sa copine Emma (Fiorella Campanella) et son meilleur ami Karim (Mehdi Kerkouche), il intègre le crew parisien de Youri (Brahim Zaibat), un célèbre breaker, pour tenter de gagner un concours international de hip-hop. Mais le jour des sélections, rien ne se passe comme prévu : Joseph est trahi par Emma et Youri, le groupe explose. Recueilli par Rémi (Guillaume de Tonquédec), un ancien danseur étoile devenu professeur, Joseph découvre le milieu de la danse classique et rencontre la brillante Chloé (Alexia Giordano), en pleine préparation du concours d'entrée au New York City Ballet. À travers cette rencontre, orchestrant l’alliance inattendue entre le hip-hop et la danse classique, Joseph va apprendre à se sentir légitime en tant que danseur et leader, et ainsi devenir artiste.

Découvrez la bande-annonce du film ci-dessous...

> "Let's Dance" - Bande-annonce

Côté chorégraphie, les danses sont signées Marion Motin, qui a notamment travaillé sur la comédie musicale Résiste (2015) avec le réalisateur Ladislas Chollat et les clips de Stromae : Papaoutai et Tous les mêmes. Let's dance sortira au cinéma le 27 mars prochain.

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Laetitia Nallet, Eric Dussart et Patrice Carmouze.