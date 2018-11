Fabrice Eboué est de retour dans Les Grosses Têtes

publié le 12/11/2018 à 18:26

Aujourd'hui, lundi 12 novembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête qui va souvent trop loin c’est pour ça qu’on ne l’a pas souvent près de nous : Fabrice Eboué.

Une Grosse Tête qui après avoir longtemps posé les bonnes questions vient ici trouver les bonnes réponses : Christine Ockrent.

Une Grosse Tête qui est journaliste et romancière et qui parle autant qu’elle écrit : Gaël Tchakaloff.



Une Grosse Tête qui a ignoré Poutine, refusé de serrer la main de Trump, embrassé Angela Merkel, tout ça devant sa télévision : Pierre Benichou.



Une Grosse Tête qui publie son Carnet de Vol et pour le succès du livre on espère qu’il écrit mieux qu’il ne danse : JeanFi Janssens.



Une Grosse Tête qui a remis un NRJ Award samedi soir mais elle n’a pas encore compris à qui : Chantal Ladesou.

Les Grosses Têtes du lundi 12 novembre 2018 Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !





- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75€).

Bonne chance à tous !