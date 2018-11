Bernard Mabille vend sa maison

publié le 06/11/2018 à 18:18

Aujourd'hui, mardi 6 novembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :

Une Grosse Tête dont les "Oh oui" sont souvent suivis de "ben non" : Caroline Diament.



Une Grosse Tête papa du chat qui n'est pas marié à Catwoman mais à Casterman : Philippe Geluck.

Une Grosse Tête à qui il vaut mieux faire appel pour trouver un logement qu'une bonne réponse : Stéphane Plaza.

Une Grosse Tête qui n'a pas besoin de Stéphane Plaza pour loger sa très jolie trilogie : Laurent Baffie.



Une Grosse Tête qui n'est pas touchée pas l'augmentation des carburants puisqu'il n'y a que le rock qui le transporte : Philippe Manoeuvre.



Une Grosse Tête qui a fait la connerie de s'appuyer contre un immeuble à Marseille : Bernard Mabille.



Les Grosses Têtes du mardi 6 novembre 2018 Crédit : Kervin Portelli

