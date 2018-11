DALS : la sortie de JeanFi

publié le 07/11/2018 à 18:18

Aujourd'hui, mercredi 7 novembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête qui sème l’amour et qui récolte de belles audiences : Karine Le Marchand.

Une Grosse Tête qui a un jour donné sa langue au chat et ne l’a jamais récupérée : Philippe Geluck.

Une Grosse Tête qui sort un album en même temps que Johnny et Patrick Bruel, c’est vous dire si c’est un garçon optimiste : Elie Semoun.



Une Grosse Tête qui ne baisse jamais les bras quand il s’agit de lever le coude : Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête qui dit tout haut ce qu’il ne pense même pas tout bas : Pierre Benichou.



Une Grosse Tête éliminée de "Danse avec Les Stars" mais toujours sur le podium des Grosses Têtes : JeanFi Janssens.

Les Grosses Têtes du mercredi 7 novembre Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !





- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75€).

Bonne chance à tous !