VIDÉO - Dominique Tapie raconte l'agression qu'elle et Bernard Tapie ont subi

"On est en plein sommeil, et je vois une grande silhouette toute noire." À l'occasion d'un entretien exclusif accordé dimanche 19 mars à Sept à Huit, Dominique Tapie raconte l’agression qu'elle et Bernard Tapie ont subit dans leur domicile, quelques mois avant le décès de son mari.

Un choc, explique-t-elle : "J'ai à peine le temps de réagir qu'un oreiller m'étouffe. Et là, je crois que ma dernière heure est arrivée." Les quatre individus qui se sont introduits en avril 2021 chez elle sont venus pour une raison bien précise : voler les possessions du couple.

Dominique Tapie poursuit : "Je lui donne mon sac, la montre, les bijoux que j'avais à côté, et ensuite ils m'ont trainé dans toute la maison pour chercher un coffre qui n'existait pas." En plus du vol, les quatre individus font pleuvoir les coups sur les époux Tapie.

Attaché à l'un des pieds du lit, Bernard Tapie a tenté de réagir : "Bernard, vous vous rendez compte du courage qu'il a eu, lui a craché à la figure" raconte Dominique Tapie. Mais cet épisode empirera l'état de santé de son mari : "Il y a eu un avant et un après de cette agression, parce que Bernard a failli à son rôle de protecteur."



