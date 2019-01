Bernard Werber, nouvelle Grosse Tête

publié le 15/01/2019 à 18:21

Aujourd'hui, mardi 15 janvier 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête exceptionnelle, auteur de nombreux best-sellers, dont Les Fourmis : Bernard Werber.

Une Grosse Tête qui s’appelle aussi Bernard mais qui est plus proche du gros coléoptère que de la fourmi : Bernard Mabille.

Une Grosse Tête qui préfère "Madame Butterfly" à "M. Fourmi" : Roselyne Bachelot.



Une Grosse Tête qui peut vous faire prendre la mouche : Laurent Baffie.



Une Grosse Tête, excitée comme un pou à chaque question dès qu’elle à la puce à l’oreille : Caroline Diament.



Une Grosse Tête qui si les abeilles étaient des moustiques et ramenaient du sang à la ruche, aurait du boudin noir au fond de son jardin : Elie Semoun.



Les Grosses Têtes du mardi 15 janvier 2019 Crédit : Kervin Portelli

