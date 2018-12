Thierry Ardisson fait son retour dans Les Grosses Têtes

publié le 18/12/2018 à 18:22

Aujourd'hui, mardi 18 décembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête plus sensible aux mélodies de l’Opéra qu’aux sirènes du pouvoir : Roselyne Bachelot.

Une Grosse Tête qui aime les rimes en « quête », toujours en quête d’une bonne enquête : Gäel Tchakaloff.

Une Grosse Tête grâce à qui on sait que le Père Noël a un gros kiki : Gérard Jugnot.



Une Grosse Tête grâce à qui le rock à Phiphi a succédé au rock à Billy : Philippe Manœuvre.



Une Grosse Tête qui fait plus de bulles que n’importe quel champagne : Philippe Geluck.



Une Grosse Tête qui est plus costume noir que gilet jaune : Thierry Ardisson.

Les Grosses Têtes du mardi 18 décembre 2018 Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !





- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75€).

Bonne chance à tous !