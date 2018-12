Steevy excité par les fêtes de fin d'année

publié le 17/12/2018 à 18:32

Aujourd'hui, lundi 17 décembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête dont le tour de champs est toujours télévisé : Karine Le Marchand.

Une Grosse Tête qui peut dire tout ce qui lui passe par la tête et pas seulement par la tête : Laurent Baffie.

Une Grosse Tête qui rêve de "Petit papa noël" chanté par les stones et de "Minuit chrétiens" par AC/DC : Philippe Manœuvre.



Une Grosse Tête avec qui on n’a pas besoin de photos compromettantes pour le faire chanter : Christophe Beaugrand.



Une Grosse Tête dont on peut dire que match de foot ou question, il en loupe très peu : Florian Gazan.



Une Grosse Tête dont les décorations de Noël dans son jardin se voient depuis la lune : Steevy Boulay.

Les Grosses Têtes du lundi 17 décembre 2018 Crédit : Kervin Portelli

