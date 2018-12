Jean-Jacques Peroni en forme à la soirée des Grosses Têtes

publié le 19/12/2018 à 18:20

Aujourd'hui, mercredi 19 décembre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qu’on a plus vu en Pervenche qu’en gilet jaune : Danièle Evenou.

Une Grosse Tête qui telle une guirlande de noël illumine l’émission : Valérie Mairesse.

Une Grosse Tête qui fait partie de la crème des irrités : Pierre Benichou.



Une Grosse Tête qui même à Noël ne fait aucun cadeau sur les questions : Florian Gazan.



Une Grosse Tête dont le nom brillera sur la façade de l’Olympia le 12 janvier à condition que ce ne soit pas lui qui aille accrocher les lettres : Bernard Mabille.



Une Grosse Tête qui pour une fois va se rapprocher de l’eau puisqu’il sera le président du bain des pingouins en Bretagne le weekend prochain : Jean-Jacques Peroni.



Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !





- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75€).

Bonne chance à tous !