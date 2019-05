"Danse avec les stars" : "Je n'aurais pas tenu 2 secondes et demi"

publié le 26/05/2019 à 14:00

Ce weekend, Jade et Eric Dussart refont la télé avec Guillaume de Tonquédec !



Pendant l'émission, le comédien a révélé qu'il avait déjà été contacté par la production de Danse avec les stars. Une invitation qu'il a préféré décliner. La raison : "J'adore danser en roue libre mais alors devoir refaire une chorégraphie pour moi c'est un cauchemar total" avoue-t-il. "Ça serait très drôle à regarder je pense et je ne passerais pas le premier tour. Ça fera peut-être rire beaucoup de gens mais moi non, c'est pas possible".

Concernant sa carrière, Guillaume de Tonquédec estime que son image aurait été "scandaleusement ridicule". Il continue : "Mais ce n'est pas à ça que j'ai pensé. J'ai pensé aux gens, les pauvres. Non je n'aurais pas tenu 2 seconde et demi". Le comédien plaisante en affirmant qu'il aurait été la victime parfaite pour se moquer. "Il aurait fallu me garder sur l'ensemble des éditions, que je revienne faire un petit slow".

Aucune chance donc pour l'émission d'intégrer l'interprète de Renaud Lepic dans Fais pas ci, fais pas ça à leur casting. Même moyennant finance : "Je leur ai dit : "Ne me dites rien ça ne m'intéresse pas" !". Et lorsque Jade et Eric Dussart plaisantent en lui demandant s'il n'aurait pas besoin d'une piscine chez lui, le comédien n'y va pas par quatre chemins : "Il y a des fois, je pense sincèrement qu'il faut s'acheter la piscine avec le fruit de son travail que le fruit de son ridicule. Mais bon c'est très personnel". Ça a le mérite d'être clair !

Tonquédec : l'homme qui murmurait à l'oreille des poules

Roxane c'est avant tout une rencontre entre deux bretons : Mélanie Auffret,la réalisatrice originaire de Vannes et Guillaume de Tonquédec, issu d'une famille de la noblesse bretonne. Avec ce premier film, la cinéaste de 27 ans raconte l’histoire d’un agriculteur sur le point de tout perdre mais qui tente de se faire entendre afin de sauver son exploitation. Petite-fille d'agriculteurs, la réalisatrice connait bien ce milieu rural.



Aux côtés de Guillaume de Tonquédec : les acteurs Léa Drucker, Lionel Abelanski, Kate Duchene, Liliane Rovère (Dix pour cent), mais aussi Jean-Yves Lafesse et le chanteur Michel Jonasz. Une dizaine de poules qui campent le rôle titre complètent ce casting. Tonquédec a d'ailleurs dû effectuer un stage agricole afin d'apprendre à approcher et apprivoiser les gallinacés.



Présentée en compétition au Festival de l'Alpe d'Huez en janvier dernier, Roxane sortira en salles le 12 juin.

"Roxane" de Mélanie Auffret, avec Guillaume de Tonquédec

L'histoire : Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond (Guillaume de Tonquédec), petit producteur d’œufs bio en centre Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbattables des grands concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle qu'incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet.



Découvrez la bande-annonce du film...

> "Roxane" - Bande-annonce