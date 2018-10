Danse avec Les Grosses Têtes

publié le 17/10/2018 à 18:16

Aujourd'hui, mercredi 17 octobre 2018, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :





Une Grosse Tête plus rare qu’un requin blanc, plus imprévisible qu’un orque mais plus fin qu’un anchois : Olivier de Kersauson.

Une Grosse Tête qui sur un bateau se retrouverait en fond de cale au bout de 2 heures : Stéphane Plaza.

Une Grosse Tête qui a un corps de sirène mais qu’on voit plus au milieu des champs que de la mer : Karine Le Marchand.



Une Grosse Tête qui vit dans un port et qui a toujours l’air de débarquer : Valérie Mairesse.



Une Grosse Tête qui a une vie proche de celle du poisson rouge puisqu'il fait des bulles toute la journée : Philippe Geluck.



Une Grosse Tête dont on espère qu’il nage mieux qu’il ne danse : JeanFi Janssens.



Les Grosses Têtes du mercredi 17 octobre 2018 Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !





- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75€).

Bonne chance à tous !