publié le 13/08/2018 à 13:58

Huit ans après avoir été accusé de harcèlement sexuel, Casey Affleck prend enfin la parole et fait son mea culpa... Oscarisé en 2017, pour son touchant rôle dans le long-métrage Manchester By The Sea, le frère de Ben Affleck s'est vu être la cible d'accusation de harcèlement sexuel.



En 2010, deux femmes ont pointé du doigt son comportement déplacé lors du tournage du film I'm Still Here, son premier long-métrage en tant que réalisateur. L'une, directrice de la photographie, s'est dite "outrée" par ses gestes inappropriés tandis qu'une autre, productrice, a stipulé avoir été "violentéephysiquement" après des avances refusées.

Interrogé par le magazine américain Associated Press, l'acteur et réalisateur, natif de Boston, a tenu à s'exprimer pour la première fois. "Je n'avais jamais reçu de plainte comme ça contre moi dans ma vie, c'était très embarrassant, je ne savais pas comment le gérer et je n'étais pas d'accord avec tout (...) J'ai contribué à créer un environnement non-professionnel et j'ai toléré ce type de comportement de la part d'autres personnes et je n'aurais pas dû. Je regrette beaucoup", confie-t-il face caméra.

Sans pour autant endosser la responsabilité de toute ces accusations, Casey Affleck stipule ne pas avoir vraiment pris l'ampleur de son rôle de "patron" sur le plateau de tournage.



> Casey Affleck Full Interview with AP

Le comédien conclut son entretien en évoquant aussi le mouvement #MeToo, un hashtag, lancé en octobre 2017 par l'actrice Alyssa Milano, pour prendre conscience de l'ampleur du problème des abus sexuels. "Dans ce métier, les femmes ont été sous-représentées, sous-payées, chosifiées, méprisées, humiliées, et rabaissées de mille façons", explique-t-il.