publié le 05/06/2018 à 16:24

Le producteur déchu Harvey Weinstein, inculpé le 25 mai pour un viol en 2013 et une agression sexuelle en 2004, a plaidé ce mardi non coupable au tribunal de Manhattan. En costume sombre et cravate, il n'a prononcé que quelques mots devant une salle comble.



Le producteur de 66 ans, catalyseur du mouvement #MeToo après avoir été accusé par près d'une centaine de femmes d'abus sexuels allant du harcèlement au viol, a plaidé non coupable de trois chefs d'accusation, un pour l'agression sexuelle et deux pour le viol. Il risque, en cas de condamnation, jusqu'à 25 ans de prison.

L'identité de la femme qui l'accuse de viol n'a pas été révélée. L'avocat du producteur, Ben Brafman, a affirmé qu'elle avait eu une relation consentie pendant 10 ans avec le producteur. Une information qui n'a pas été confirmée.

Quant à la femme qui accuse Harvey Weinstein d'agression sexuelle, elle s'appelle Lucia Evans. Aujourd'hui consultante en marketing, elle affirme que le producteur l'a obligée à lui faire une fellation dans les bureaux de la société de production Miramax en lui faisant miroiter une place une place dans son émission de télé-réalité pour mannequins Project Runaway.