publié le 27/02/2017 à 06:36

C'est probablement la soirée la plus importante du cinéma mondial. La 89e cérémonie des Oscars, qui s'est déroulée à Los Angeles dans la nuit du 26 au 27 février 2017, a récompensé les grandes figures du cinéma américain et international qui ont marqué les esprits durant l'année 2016. Le grand favori de cette cérémonie était La La Land : avec pas moins de 14 nominations, la comédie musicale de Damien Chazelle a égalé le record de Titanic de James Cameron. Mais il n'aura pas atteint le record de statuettes avec un total de 6 récompenses.



C'est finalement Moonlight de Barry Jenkins qui a remporté l'Oscar du Meilleur film. Mais la catégorie la plus suivie des cinéphiles français était bien évidemment celle de la Meilleure actrice, puisque qu'Isabelle Huppert figurait parmi les nommées pour son rôle dans Elle de Paul Verhoeven. C'est à Emma Stone qu'est finalement revenu le prix, pour son rôle dans La La Land. L'Oscar du Meilleur acteur est quant à lui revenu à Casey Affleck pour son rôle dans Manchester By The Sea. Découvrez le palmarès complet de la prestigieuse remise de prix.

Le palmarès des Oscars 2017

Meilleur film

Moonlight, de Barry Jenkins

La La Land, de Damien Chazelle

Lion, de Garth Davis

Fences, de Denzel Washington

Arrival, de Denis Villeneuve

Les Figures de l’ombre, de Theodore Melfi

Manchester by the sea, de Kenneth Lonnergan

Comancheria, de David Mackenzie

Tu ne tueras point, de Mel Gibson



Meilleure actrice

Emma Stone, pour La La Land

Isabelle Huppert, pour Elle

Ruth Negga, pour Loving

Natalie Portman, pour Jackie

Meryl Streep, pour Florence Foster Jenkins



Meilleure actrice dans un second rôle

Viola Davis, pour Fences

Naomi Harris, pour Moonlight

Nicole Kidman, pour Lion

Octavia Spencer, Les Figures de l’ombre

Michelle Williams, pour Manchester by the sea



Meilleur acteur

Casey Affleck, pour Manchester by the sea

Ryan Gosling, pour La La Land

Andrew Garfield, pour Tu ne tueras point

Viggo Mortensen, pour Captain Fantastic

Denzel Washington, pour Fences





Meilleur acteur dans un second rôle

Mahershala Ali, pour Moonlight

Jeff Bridges, pour Comancheria

Lucas Hedges, pour Manchester by the sea

Dev Patel, pour Lion

Michael Shannon, pour Nocturnal Animals



Meilleur réalisateur

Damien Chazelle, pour La La Land

Denis Villeneuve, pour Premier Contact

Mel Gibson, pour Tu ne tueras point

Kenneth Lonergan, pour Manchester by the sea

Barry Jenkins, pour Moonlight





Meilleur film en langue étrangère

Le Client, d’Asghar Farhadi

Toni Erdmann, de Maren Ade

Mr Ove, de Hannes Holm

Tanna, de Bentley Dean et Martin Butler

Les Oubliés, de Martin Zandvliet



Meilleur film d’animation

Zootopia, de Byron Howard, Rich Moore et Jared Bush

Kubo et l’amure magique, de Travis Knight

Vaiana, de John Musker et Ron Clements

Ma Vie de Courgette, de Claude Barras

La Tortue rouge, de Michael Dudok de Wit





Meilleur scénario adapté

Moonlight

Premier contact

Fences

Les Figures de l’ombre

Lion



Meilleur scénario original

Manchester by the sea

Comancheria

The Lobster

La La Land

20th Century Women





Meilleur film documentaire

O.J.: Made in America

Fuocoammare, par-delà Lampedusa

Je ne suis pas votre nègre

Life, Animated

13th



Meilleur court métrage de fiction

Sing

Ennemis intérieurs

La Femme et le TGV

Silent Nights

Timecode





Meilleur court métrage documentaire

The White Helmets

Extremis

4.1 Miles

Joe's Violin

Watani: My Homeland



Meilleure photographie

La La Land, de Damien Chazelle

Premier contact, de Denis Villeneveuve

Lion, de Garth Davis

Moonlight, de Barry Jenkins

Silence, de Martin Scorsese





Meilleure musique de film

La La Land

Jackie

Lion

Moonlight

Passengers



Meilleure chanson originale

City of Stars - La La Land

Audition (The Fools Who Dream) - La La Land

Can't Stop the Feeling ! - Les Trolls

The Empty Chair - Jim: The James Foley Story

How Far I'll Go - Vaiana





Meilleurs décors

La La Land

Premier contact

Les Animaux Fantastiques

Ave, Cesar !

Passengers





Meilleur son (montage)

Premier contact

Deepwater

Tu ne tueras point

La La Land

Sully



Meilleur montage

Tu ne tueras point

Premier contact

Comancheria

La La Land

Moonlight





Meilleurs costumes

Les Animaux Fantastiques

Alliés

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land



Meilleurs maquillages et coiffures

Suicide Squad

A Man Called Ove

Star Trek Sans Limites





Meilleurs effets spéciaux

Le Livre de la Jungle

Deepwater Horizon

Doctor Strange

Kubo et l'armure magique

Rogue One



Meilleur son (mixage)

Tu ne tueras point

Premier contact

La La Land

Star Wars : Rogue One

13 Hours