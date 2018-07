VIDÉO - Canal + joue la carte de l'autodérision dans son clip de rentrée

publié le 29/08/2016 à 17:47

Chez Canal +, l'ambiance de rentrée est... décalée. Habituée à des clips de début de saison à gros budgets, scénarisés et longs, la chaîne cryptée s'est contentée d'une courte vidéo dans un style de série américaine old school. La vidéo commence par un sketch de Catherine et Liliane, qui semblent emménager dans leur nouveau bureau. Seules survivantes de l'équipe du Petit journal de Yann Barthès, elles s'amusent du battage médiatique autour du "mercato télé", le grand bal annuel des présentateurs qui migrent de chaîne en chaîne.



Clin d’œil au grand ménage opéré par leur nouveau patron, Vincent Bolloré, elles comparent la rentrée de Canal + aux intrigues des séries américaines old school, à la Côte Ouest ou les Héritiers du rêve. Le générique de cette série sauce Canal fait défiler tous les visages de la chaîne, nouveaux ou anciens, de Cyril Hanouna à André Manoukian en passant par Augustin Trapenard et Victor Robert. Côté femmes, on retrouve notamment Daphné Bürki, Laurence Ferrari et Ornella Fleury (la nouvelle miss météo de Canal). Un casting de haut-vol.