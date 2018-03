publié le 29/08/2016 à 17:37

De toutes les nouvelles émissions de la rentrée, c'est sans doute l'une des plus attendues. Dès le 12 septembre, les téléspectateurs découvriront Quotidien, la nouveau show de Yann Barthès. Le trublion de Canal + a fait ses adieux à la chaîne cryptée en fin de saison dernière, et c'est sur TMC qu'il officiera désormais. L'animateur s'est confié à Télé2Semaines sur son départ de Canal +, et les raisons qui l'ont poussé à laisser Le Petit Journal derrière lui, après plus de 10 ans à sa tête. L'homme de télévision n'aimait pas la direction que s'apprêtait à prendre le programme.



"Lorsqu'on m'a exposé la stratégie de Vincent Bolloré, à savoir crypter une partie du Petit Journal, je me suis dit que ce n'était pas possible. J'ai préféré partir." Il dément cependant toute accusation de tentative de censure du programme. Yann Barthès explique également que sa décision, qui n'a pas vraiment ému ("Lorsque j'ai annoncé que je partais, je n'ai eu aucune nouvelle"), n'a pas été difficile à prendre, tant la proposition du groupe TF1 lui correspondait. "Lorsque Gilles Pélisson et et Ara Aprikian (PDG du groupe TF1 et directeur des programmes de TF1) nous ont proposés de rejoindre TF1, je n’ai pas hésité une seconde. J’ai bossé pendant 10 ans avec Ara, il connaît le meilleur et le pire de l’équipe, il sait donc qui il fait venir sur la Une."

Yann Barthès affirme par ailleurs que les téléspectateurs ne devraient pas être trop déroutés par Quotidien : "Si je lançais un nouveau concept censé tout révolutionner, je me sentirais attendu au tournant. Mais ce n’est pas le cas. On pourra, en revanche, me reprocher de faire la même chose, mais c’est pour ça qu’on est venu me chercher non ?"