publié le 05/12/2019 à 16:03

"Mais, Jamy, comment font..." Ce début de phrase a marqué toute une génération de téléspectateurs et de téléspectatrices sur France 3. L'émission C'est pas sorcier, animée par Jamy, Fred et Sabine fait son grand retour plus de 20 ans après son arrêt, dans une toute nouvelle formule.

France Télévisions a en effet annoncé l'arrivée de CTPS ( C'est toujours pas sorcier) sur Okoo, une nouvelle plate-forme gratuite pour les enfants, sur télévision, mobile et tablette. Pour animer ce magazine qui garde la même base que C'est pas sorcier, trois nouveaux animateurs : Cécile Djunga, Max Bird et Mathieu Duméry. Tous les trois sont humoristes. Cécile Djunja est passée par le Jamel Comedy Club, Max Bird et Mathieu Duméry ont tous les deux chaînes YouTube. Sami, un robot intelligent complète ce trio que le public découvrir le lundi 9 décembre 2019.

Marcel et son camion de C'est pas sorcier ne sont pas non plus présents dans CTPS, qui a aussi changé la musique de son générique avec une musique dans l'ère des années 2010.

