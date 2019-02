VIDÉO - Bilal Hassani dément être l'auteur d'un tweet polémique sur Israël

publié le 01/02/2019 à 19:48

La polémique n'a cessé d'enfler. Tout juste nommé pour représenter la France à l'Eurovision, Bilal Hassani a vu un ancien tweet, supposément écrit en 2014, resurgir sur les réseaux sociaux. Un message dans lequel la jeune star déclarait qu'Israël s'était rendu coupable de "crimes contre l'humanité".



Bilal Hassani, qui a fait sensation avec la chanson Roi, n'a pas tardé à réagir. "Je ne devrais même pas avoir à répondre à tous ces mensonges, mais je constate que je ne peux pas garder le silence. Ces propos, ce ne sont pas les miens. Ce ne sont ni mes écrits, ni mes pensées", a-t-il assuré dans une vidéo postée sur Twitter ce vendredi 1er février.

Le chanteur queer, devenu une icône de la communauté LGBTQ+, a expliqué qu'il partageait son compte avec plusieurs personnes dans les années passées. "À 14 ans, je n'étais pas le seul à y avoir accès. Il s'est passé des choses hors de mon contrôle et hors de ma connaissance".

C'est pourquoi il confesse malgré tout une "erreur" alors qu'il n'a pas "vérifié", "re-vérifié" et "nettoyé" son réseau social.



Je vous aime fort ¿#SpreadLoveNotHate



On se voit le 18 mai ¿ #DareToDream pic.twitter.com/Jvq0UhLFA2 — Bilal Hassani (@iambilalhassani) 1 février 2019

Cette polémique est surtout l'occasion pour lui de dénoncer une nouvelle fois l'acharnement subi depuis son ascension sur la scène médiatique. "C'était surtout une opportunité pour les haters et toutes les personnes mal intentionnées de propager des fakes news. Bientôt, vous pourrez voir des choses orchestrées, des montages où je dis des choses homophobes alors que ça n'a aucun sens", a-t-il ajouté alors qu'il a porté plainte contre X pour "injures, provocation à la haine et à la violence et menaces homophobes".





Avant de conclure : "Même si c'était quelque chose qui était vraiment arrivé, je dirais que j'avais 14 ans et qu'on peut tous faire des grosses grosses grosses grosses bêtises. La réalité dans tout ça, c'est que je n'ai même pas à vous dire ça parce que c'est faux. Je n'ai jamais jamais jamais dit ou pensé ça". Assurant rester "proche de ses valeurs", Bilal Hassani estime que tout le monde devrait "pouvoir vivre en paix et partager sa culture malgré nos différences de sexe, de religion ou quoi que ce soit".