Toutes les demandes en mariage sont mémorables mais celle-ci joue dans une toute autre catégorie. La chanteuse Adele s'est produite pour un concert à Los Angeles, le One Night Only. L'occasion pour elle de remonter sur scène et de faire la promotion de son prochain album.

Mais la chanteuse britannique est joueuse et généreuse et elle a souhaité faire de ce concert une surprise pour un jeune couple de fans. Après avoir demandé au public de faire silence, deux personnes sont arrivées près de la scène. Quentin Brunson tenait la main de sa petite amie depuis 7 ans, Ashleigh Mann, qui n'avait aucune idée d'où elle était. Elle avait les yeux bandés et portait un casque avec réduction de bruit pour que la surprise demeure totale.

Le jeune homme a posé un genou à terre et a posé la fameuse question à sa désormais fiancée après un discours ponctué de rires et de larmes. Après le "oui" de la jeune femme, Adele est apparue pour chanter Make You Feel My Love pour le jeune couple. La séquence très émouvante a depuis fait le tour des réseaux sociaux et réchauffé le cœur de nombreux internautes.