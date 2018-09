publié le 04/09/2018 à 15:36

Victoria Beckham est une mère comblée. Afin de célébrer ses dix ans de carrière dans la mode, la styliste de 44 ans a choisi de poser en couverture du prochain numéro [prévu pour octobre,ndlr] de Vogue UK, avec ses quatre enfants, Brooklyn (19 ans), Romeo (16 ans), Cruz (13 ans) et Harper (7 ans).



La créatrice de mode a décidé de faire taire les rumeurs concernant son couple avec son mari David Beckham. L'ancien footballeur n'est pas présent sur la couverture du magazine mais apparaît quelques pages plus tard aux côtés de Victoria. "Les gens inventent des histoires sur notre relation depuis vingt ans et nous avons appris à les ignorer", a déclaré l'ex-membre des Spice Girl.

Avant de poursuivre : "Ces choses ont un effet néfaste sur nos proches, et c'est injuste (...) Mais on peut compter sur la force de notre famille. Nous sommes plus forts, à nous six, que nous ne le sommes en tant qu'individus. Nous respectons ce lien familial, et c'est précieux".