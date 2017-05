David Beckham et son fils Brooklyn, au premier rang d'un défilé new-yorkais pour la Fashion Week printemps-été 2017

David Beckham et son fils Brooklyn, au premier rang d'un défilé new-yorkais pour la Fashion Week printemps-été 2017 Crédits : PIXELFORMULA/SIPA | Date :

David Beckham et sa femme, Victoria, le 12 mars 2015

David Beckham et sa femme, Victoria, le 12 mars 2015 Crédits : JUSTIN TALLIS / AFP | Date :

publié le 02/05/2017 à 16:04

Ses 54.685.989 "amis" sur Facebook ont déjà commencé à lui souhaiter un joyeux anniversaire sur les réseaux sociaux. L'ancien footballeur David Beckham fête ses 42 printemps ce mardi 2 mai. Mais les fans ne sont pas les seuls à s'être emparés des réseaux sociaux pour souhaiter un bel anniversaire à la star. Sa femme et ses fils, Brooklyn et Roméo, se sont emparés des réseaux sociaux pour lui faire parvenir des messages touchants.



David Beckham est connu pour son pied en or, que se disputaient de nombreux clubs. Il a joué pour Manchester United, les "Galactiques" du Real Madrid mais aussi Los Angeles ou le Paris Saint-Germain.

Si le Britannique a été une star du ballon rond, il s'est aussi fait une belle réputation dans le monde du show-business. Le couple qu'il forme avec l'ancienne Spice Girl Victoria Adams (aujourd'hui Victoria Beckham) fait régulièrement la couverture de nombreux magazines depuis 18 ans.



David Beckham a mis fin à sa carrière de footballeur en 2013, au Paris Saint-Germain, en larmes. Il a d'ailleurs profité de sa retraite loin des terrains pour s'engager auprès de l'Unicef et se consacrer à la mode, s'affichant notamment en sous-vêtement pour H&M.