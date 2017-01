Victoria Bekcham attaque trois Spice Girls en justice

"Posh" a demandé à ses avocats de bloquer toutes les tentatives des filles pour reformer le groupe culte des années 90.

Crédit : THOMAS COEX / AFP Les Spice Girls posent le 16 décembre 1997 dans un hôtel parisien

par Capucine Trollion publié le 16/01/2017 à 13:30

Rien ne va plus chez les Spice Girls. L'été dernier pour leurs 20 ans, une partie du groupe avait annoncé qu'il se reformerait pour un concert, voir une tournée inédite. Sauf que sur les 5 chanteuses, seules Mela­nie Brown, Geri Halli­well et Emma Bunton étaient partantes. Mel C et Victoria Beckham avaient refusé net leur invitation. Et cette dernière n'a pas lésiné sur les moyens pour empêcher que les trois artistes se reforment en tant que Spice Girls.



En effet, selon The Sun, l'épouse de David Beckham a fait ses appel à ses avocats pour que ses anciennes copines ne soient pas autorisées à reprendre les titres cultes du girls band. "Les filles sont dévastées. C’est très triste que les choses finissent comme ça. Victoria faisait partie de leurs vies, et maintenant elle fait appel à des avocats pour bloquer leur come back", explique une source proche à The Sun. Une démarche que Mel C avait déjà lancée l'été dernier. Si les filles chantaient "Friendship never ends" sur Wannabe, l'histoire prouve que Posh (Victoria Bekham) et Mel C ont oublié les paroles.