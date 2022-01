Ce samedi 15 janvier 2022, Valérie Bénaïm était l'invitée d'Éric Dussart et Jade dans On Refait La Télé. Elle vient de publier Jean-Pierre Bacri, le bougon gentilhomme, un ouvrage co-écrit avec Sandra Freeman aux éditions l'Archipel. Près d'un an après sa disparition soudaine [NDLR : le 18 janvier 2021], les deux journalistes racontent le parcours de l'acteur, "éternel bougon" à la scène mais incorrigible optimiste à la ville. Pendant l'émission, la présentatrice est revenue sur Jean-Pierre Bacri et son rapport avec la télévision mais aussi pourquoi le comédien avait du mal à se regarder à l'écran.

Valérie Bénaïm s'est livrée sur les menaces dont elle a été la cible sur les réseaux sociaux en 2020 après son coup de gueule dans Touche Pas à Mon Poste contre les paroles antisémites du rappeur Freeze Corleone : "J'ai reçu des menaces de mort, j'ai été obligée d'avoir un garde du corps", a-t-elle notamment confié.

Chroniqueuse dans l'émission de Cyril Hanouna depuis une dizaine d'années, la journaliste a déjà été confrontée à des serpents, des mygales, elle a sauté en parachute ou encore combattu dans la boue... Mais découvrez ce qu'elle refusera toujours de faire dans le programme phare de C8 !

Au micro d'Eric Dussart et Jade, Valérie Bénaïm a égrené son parcours professionnel : de ses années TF1 à son arrivée à France Télévisions ou encore son expérience à la présentation des Globes de Cristal avec notamment cette bourde qui la fait encore rire.

Celle qui fêtera cette année ses trente ans de carrière, a révélé quelle a été sa plus grande déception à la télévision. Elle a aussi dévoilé l'émission de télé qu'elle rêve de présenter. Enfin, Valérie Bénaïm a raconté le jour où elle a fait craquer deux grandes stars du cinéma français et international ! Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus...

